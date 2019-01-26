وفد كشفي سعودي يزور مخيم «وزدم» بولاية تكساس

الجانب الأمريكي يرحب بإقامة فعاليات مشتركة

زار وفد كشفي سعودي من جمعية الكشافة العربية السعودية برئاسة نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ مخيم «وزدم» الكشفي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. وأجرى الوفد -بصحبة قائد المخيم- جولة داخل المخيم الذي يُعد أكبر المخيمات الكشفية في الولاية، شملت أرض التخييم، وورش الهوايات والقاعات التدريبية ومرافق الخدمات المساندة. ورحب قائد المخيم خلال الجولة بإقامة فعاليات مشتركة بين الجمعيتين الكشفيتين السعودية والأمريكية على أرض المخيم، والاستفادة من إمكاناته، فيما أثنى الفهد على التجهيزات المميزة للمخيم وما يحتويه من مرافق وتجهيزات تسهم في نجاح البرنامج الكشفي الذي يقام على أرضه.

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