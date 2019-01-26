تعرَّف على “حساب المواطن” والفئات المستفيدة منه

“حساب المواطن السعودي” هو برنامج “حكومي” هدفة تخفيف الأعباء على المواطن السعودي ومساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر ذات الدخل المتوسط بالمملكة العربية السعودية، لذلك أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية هذا البرنامج لتعويض المواطن السعودي عن المخاطر التي تسببت فيها “المملكة العربية السعودية” بسبب التوسعات الاقتصادية ولضمان حياة أفضل للمواطنين.

حساب المواطن

كما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية التسجيل في حساب المواطن في عام 2017، ليكون هدف برنامج حساب المواطن ترشيد أستهلاك منتجات الطاقة والمياه وتطوير شامل لجمع المنافع المقدمة للمواطنين وإعادة توزيع الدعم لمستحقية وأيضاً تصحيح ضريبة القيمة المضافة على جميع المواطنين السعوديين.

كما تكون رؤية المملكة العربية السعودية لهذا الحساب في المستقبل توفير نظام موحد للمواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، ليكون هذا البرنامج شامل كافة المساعدات الحكومية من خلال بوابة واحدة، والفئات المستفيدة من هذا البرنامج هم :

حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون المستفيد لا يقيم خارج المملكة أكثر من تسعين يوماً علي مدار السنة الماضية.

التأكد من صحة البيانات المدونة.

على أن يكون أعمار المستفيدين من الأسرة لا تقل عن 18 عاماً

وقد بدأ الصرف الأول للمشتركين في حساب المواطن في شهر ديسمبر 2017،وقد أعلن البرنامج عن تفاصيل الدفعة الرابعة عشر يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 الماضي، وقد يبلغ قيمة هذه الدفعة 2.4 مليار ريال سعودي، وبلغت قيمة التعويضات حوالي 13.4 مليون ريال سعودي، كما أعلن حساب المواطن عن عدد المستفيدين من دفعة يناير حوالي 12.3 مليون مواطن، كما أفاد أيضاً أن متوسط قيمة الدعم لكل أسرة قد يبلغ حوالي ألف ريال سعودي فقط لا غير.

كما نفيد أيضاً أن تقريباً 50% قد حصلو علي أستحقاقاتهم مجاناً من برنامج حساب المواطن وهم يكونوا من الأسر منخفضة ومتوسطة الدعم، وتم رفض تقريباً 18% من المواطنين الذين سجلوا في المرحلة الأولي، كما يمكن أيضاً الاعتراض علي حساب المواطن في خلال ثلاث أشهر، وقد بلغ عدد المعترضين تقريباً 145 ألف معترض ويستطيع المعترض متابعة النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن و أنتظار رسالة بنتيجة الاعتراض.