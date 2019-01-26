ضبط ومصادرة 31 طن من الحطب والفحم في مكة المكرمة ومحافظاتها

تم مصادرة أزيد من 31 طن من الحطب والفحم, من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك بمنطقة مكة المكرمة, ويأتي هذا الضبط وفق الجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية, حيث صارت مكاتب الوزارة تقوم بالعديد من الجولات الميدانية في جميع أنحاء المنطقة.

حيث أوضح المدير العام لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومحافظاتها أنه تم ضبط ما مجموعه 31 طنا, حيث تم ضبط 13 طنا في محافظة جدة, ونصف طن في العاصمة المقدسة, وفي باقي المحافظات تم ضبط حوالي 18 طنا تقريبا, ليكون إجمالي ما تم مصاردته أزيد من 31 طن.

وأشار كذلك المهندس سعيد بن جار الله الغامدي المدير العام للبيئة, أنه تم بدإ في مصادرة الحطب وعدد من المركبات, منذ 7 جمادى الأولى إلى 13 جمادى الأولى, وأضاف أن قطع الأشجار يعتبر مخالفة والتي تتنافى مع أنظمة المراعي, بالإضافة إلى منع قطع الأشجار في الغابات التي يحظر فيها ذلك.

كما أضاف أن الكمية المضبوطة دليل على ضعف وإنعدام الوعي البيئي لذى أفراد المجتمع, بالإضافة إلى أن تدمير الغطاء النباتي وقطع الأشجار البرية يشكل خطرا كبيرا على البيئة والمنطقة بشكل خاص, الشيء الذي جعل وزارة البيئة والمياه والزراعة تضع عدة برامج لمحاربة الاحتطاب وقطع الأشجار, ومن هذه البرامج المخيم التوعوي بأهمية البيئة تحت عنوان “لا تقطعها” والمشرف عليه من طرف وكيل الوزارة للبيئة والذي أقيم في الرياض.

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