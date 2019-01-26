شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يُشدد على توفير أفضل الخدمات لأهالي المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) @OkazMadinah

ترأس الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة، الجلسة الثانية للمجلس في دورته الأولى، في مقر هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

واستهل أمير المنطقة الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية بذل كافة الجهود التي تحقق تطلعات القيادة، من أجل إيجاد أفضل الخدمات في كافة المجالات لأهالي منطقة المدينة المنورة.

وقال الأمير فيصل بن سلمان: «إن الاهتمام الأول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات»؛ منوهاً بما تعيشه المملكة من قفزة نوعية على كافة الأصعدة، ومشدداً في الوقت ذاته على أهمية العمل المتواصل نحو التنمية المستدامة التي تُعد من أهم المشاريع التي تقوم عليها الدولة.

وأشاد أمير المدينة بما حققه مجلس المنطقة في أعمال مسيرة التنمية من إنجازات، حاثاً أعضاء المجلس ولجانه على مضاعفة الجهود وتكريس العمل لمواصلة التنمية في المنطقة.

من جانبه، وأوضح مستشار أمير المدينة أمين عام مجلس المنطقة المهندس مساعد السليم، أن أمانة المجلس قدَّمت نتائج متابعة وتوصيات الجلسة الأولى والثانية من الدورة الرابعة للمجلس والنتائج التي تحققت وفق التوصيات.

وأضاف المهندس السليم، أن المجلس شاهد عرضاً مرئياً حول استراتيجية أمانة منطقة المدينة المنورة والتي اشتملت على عدد من المشاريع، حيث أشاد المجلس بجهود الأمانة في إعداد الاستراتيجية لما لها من تأثير إيجابي في تطوير وتنمية المنطقة، وبالأخص ما يتعلق بقطاع الخدمات والمرافق العامة المُقدمة للمواطنين سعياً إلي تحقيق رضاهم.

وأشار المهندس السليم، إلي أن المجلس أكد على قيام الأمانة بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة حيال تنفيذ استراتيجيتها بما يضمن تكامل وفاعلية إنجاز المشاريع، والأخذ بما لدى الهيئة من ملاحظات والعمل بها، مضيفاً أن المجلس أكد على قيام لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة برفع تقارير كل ثلاثة أشهر يوضح من خلاله قياس أداء المشاريع والمعوقات والتحديات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجية.

وأكد المجلس على قيام أمانة منطقة المدينة المنورة بوضع خطة إعلامية متكاملة للتعريف باستراتيجيتها، لإبراز تلك الجهود لكافة قطاعات المجتمع أفراداً ومؤسسات.

كما تم استعراض تقرير عن متابعة المشاريع الحكومية بالمنطقة «أداء»، المقدمة من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.