شكرا لقرائتكم خبر عن الفضلي يتفقد مشروع إنتاج المياه ونقلها من سد رابغ إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم (السبت)، مشروع إنتاج المياه ونقلها من سد رابغ إلى مدينة جدة، ومحطة تنقية رابغ «المرحلة الثانية» التي جرى استكمالها بتكلفة 447 مليون ريال.

كما تفقد الوزير الفضلي مكونات المشروع المشتملة على محطة التنقية على السد والخزانات ونقاط الربط للخط الناقل في كل من الرحيلي بجدة ومحطة التوزيع بثول وتفريعات الخط «ثول، القضيمة، صعبر».

وأضاف المهندس الفضلي أن هذا المشروع يأتي ضمن تدعيم مصادر المياه وعمليات الإمداد وتحسينها في مناطق المملكة المختلفة، التي تشمل مشروعات تعزز من مصادر مياه الشرب وكمياتها، وإيصالها إلى المستهلكين بأفضل الممارسات التشغيلية حسب البرامج التطويرية الموضوعة، مبيناً أن المشروع سيخدم أكثر من 500 ألف مستفيد في محافظتي جدة ورابغ والمراكز التابعة لهما، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يُعد ركيزة أساسية لرفع مستوى الخدمات المقدمة، واستجابة لتطلعات الحكومة الرشيدة في تحقيق الرفاهية للمواطنين ضمن رؤية المملكة 2030م.

من جانبه، أوضح الرئيس التشغيلي بشركة المياه الوطنية المهندس صالح بن محمد الغامدي أن المشروع يهدف لزيادة إمدادات المياه بمنطقة مكة المكرمة بكميات قدرها 100 ألف م3يومياً، لتأمين مصدر المياه للمراكز والقرى على طول مسار الخط الناقل من محطة التنقية على سد رابغ وحتى خزان الرحيلي شمال مدينة جدة، التي ستشمل ثول وإسكان الحرس الوطني، والمقرات الأمنية شمال جدة, وأحياء أبحر الشمالية بجدة، مشيراً إلى أنه يتم إمداد المحطة بالمياه الخام من بحيرة تخزين سد رابغ التي سعتها التخزينية حوالي 220 مليون متر مكعب، إذ تبلغ كمية المياه المخزنة حالياً حوالي 62 مليون متر مكعب.

يذكر أن مشروع محطة تنقية سد رابغ تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف متر مكعب يومياً، وتتكون من خط أنابيب المياه بطول 1,7 كم, لنقل المياه الخام من السد إلى المحطة التي تشمل عدداً من المكونات الخاصة بعملية التنقية ونقلها إلى خزاني المياه المنتجة سعة كل منهما 50,000 م3 بسعة إجمالية تبلغ 100,000 م3، كما تتضمن المحطة نظام التحكم والمراقبة (SCADA)، ونظامي إنذار الحريق ومكافحتها، إضافة إلى خط نقل المياه من المحطة إلى خزانات الرحيلي بشمال جدة بطول إجمالي 160 كم.