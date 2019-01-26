شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مركبة يُصيب 9 في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (تبوك) باشرت فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني في منطقة تبوك اليوم (السبت)، حادث انقلاب على طريق (تبوك ـ ضباء)، نتج عنه 9 إصابات حالات واشتعال النار في المركبة. وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في تبوك نبيل العنزي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عبر الرقم الموحد (997) يفيد بانقلاب مركبة نتج عنه اشتعالها على طريق تبوك ضباء، لافتاً إلى توجيه 5 فرق إسعافية والقيادة الميدانية إلى الموقع.وأضاف العنزي: «عند مباشرة أول فرقة إسعافية وبعد إتمام عملية الفرز الطبي، اتضح وجود 9 إصابات 3 منها حرجة، إصابتين متوسطة، وإصابة واحدة طفيفة، و3 إصابات نُقلت عن طريق الجمهور من الموقع لم تُعرف مدى إصاباتهم، فيما نُقلت 4 حالات عن طريق الهلال وحالة عن طريق إسعاف الصحة، جميعهم إلى مستشفى الملك خالد».



كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب مركبة يُصيب 9 في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.