شكرا لقرائتكم خبر عن «نور» يستقبل رغبات النقل الداخلي والخارجي.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

يبدأ يوم غدٍ (الأحد) عبر نظام «نور» إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، على أن يتم إغلاق إدخال رغبات النقل الخارجي وتحديث البيانات بتاريخ 2/ 6 / 1440هـ.

ومن المقرر أن تتم طباعة استمارة النقل والتقارير التجميعية والتفصيلية بتاريخ 16 / 6 / 1440هـ، على أن يتم إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي على النظام بتاريخ 7/ 7 / 1440هـ.

من جهة أخرى، تنفذ إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات يوم غدٍ، وبالتعاون مع فريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حملة توعوية وتثقيفية للطلبة لمعالجة مخاطر التسول.

وطالبت الوزارة إدارات التعليم باستقبال فريق التوعية وتسهيل مهمتهم بالزيارات الميدانية للمدارس، مؤكدة على الاهتمام بالحملة للحد من مخاطر التسول وبيان أضرارها على الفرد والمجتمع، وذلك من خلال البرامج التربوية في ساعة النشاط والإذاعة المدرسية، ورفع تقارير المشاركات للوزارة.