العيسى يستقبل كبير وزراء سنغافورة وممثل تايبيه

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، كبير وزراء الدولة لوزارتي الخارجية والدفاع في سنغافورة الدكتور محمد بن مالكي عثمان، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه السفير إبراهيم تينج سينج بينج والوفد المرافق له.
وقد جرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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