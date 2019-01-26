شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتسجيل «بن جازان» في قائمة اليونسكو للتراث العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

توقعت مستشارة إدارة المشاريع بالجمعية السعودية للمحافظة على التراث رهاف قصاص أن يتم تسجيل البن ضمن قائمة التراث لدى اليونسكو في ديسمبر 2020، بعد استكمال ملف التسجيل.

وبينت أن وفد الجمعية الذي زار المحافظات الجبلية التي تشتهر بزراعة البن في منطقة جازان خلال الأسبوع الحالي عمل على تسليط الضوء على المجتمع المحلي المعني بزراعة البن الخولاني، كونهم الأساس في الاهتمام بزراعة البن وتوارثوا مهنتهم عبر السنين من جيل لآخر، مؤكدة سعي الجمعية لإبراز الإنتاج الوطني المحلي الأصيل، الذي هو جزء مهم من تراث المملكة، وتحفيز أبناء الوطن في الاستمرار واستدامة موروث آبائهم وأجدادهم.

وأضافت أن الزيارات الميدانية لمزارع البن في المحافظات الجبلية جاءت بهدف لقاء مزارعي البن الخولاني، وتوثيق وجمع المعلومات عن المزارعين وكيفية الزراعة والتعريف بالعادات والتقاليد المرتبطة بزراعة البن، إلى جانب الاجتماع بالمزارعين وإطلاعهم على المشروع وتفاصيله لتسهيل مهمة العمل، والحصول على موافقة المجتمع المعني بزراعة البن للتسجيل ضمن قائمة التراث لدى اليونسكو.

وبينت مستشارة إدارة المشاريع بالجمعية السعودية للمحافظة على التراث أن وزارة الثقافة كلفت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بإعداد ملف المهارات والمعارف المرتبطة بزراعة البن الخولاني بحسب خبرتها السابقة في تسجيل الملفات كالعرضة والقط العسيري، فضلاً عن استكمال متطلبات الملف بالزيارات الميدانية لجمع المعلومات من مصادرها الأساسية وتوثيق وتصوير فيلم وثائقي عن البن.