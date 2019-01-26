إطلاق أول مركز للريادة الاجتماعية في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس المنطقة بدر بن سلطان، إطلاق أول مركز للريادة الاجتماعية يسهم في تمكين الأفراد والمؤسسات لإيجاد حلول مستدامة للقضايا المجتمعية.

ويعد المركز أحد أهم مخرجات ومبادرات لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة، حيث عمل على استقطاب غرفة جدة وشركة غدن، والبنك الأهلي ممثلا في وحدة المسؤولية الاجتماعية، للعمل على التعاون في إطلاق تأسيس وتشغيل مركز الريادة الاجتماعية.

وجرى توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة جدة والبنك الأهلي لدعم المركز بالبرامج المتخصصة، حيث تنص الاتفاقية على تأسيس وتشغيل المركز، وكذلك إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية والاستشارية التي تسهم في تشجيع وتحفيز العمل الاجتماعي المؤسسي بالمنطقة.

ماذا يقدم مركز الريادة الاجتماعية؟

- تعزيز مفاهيم وأدوات الريادة المجتمعية

- احتضان الأفكار المختصة بخدمة المجتمع، وتطويرها

- تحويل المبادرات المجتمعية إلى مؤسسات ريادة مجتمعية

- أنموذج عمل مستدام قادر على الإسهام في تنمية المجتمع

- المشاركة في إيجاد حلول مستدامة للقضايا المجتمعية بالمنطقة

- تفعيل دور الشباب والفتيات من رواد العمل الاجتماعي

- رفع مستوى وعيهم تجاه القضايا المجتمعية