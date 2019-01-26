أمير مكة يطلع على أعمال بنك التنمية الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بمقر الإمارة في جدة، مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، يرافقه عدد من مسؤولي البنك.

واطلع على الأعمال التي قدمها البنك في المنطقة خلال الفترة الماضية، من قروض اجتماعية وإنتاجية بدون فائدة، وكذلك ما يقدمه من خدمات غير مالية.

كما التقى أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالعزيز سرحان، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة.

واستمع الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن جهود الهيئة وخدماتها الإغاثية والتعليمية، والاجتماعية، والصحية، والتنموية عبر مكاتبها وممثليها في 95 دولة، إضافة لجهودها في مساعدة اللاجئين ومن تصيبهم الكوارث والمجاعات في مختلف أنحاء العالم وتقديم الإغاثة للمتضررين.

إلى ذلك قدم أمير المنطقة شكره لهيئة تطوير المنطقة ومنسوبيها نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية اعتمدت مبادراتها من بين 32 جهة حكومية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية 2030.

وحث منسوبي الهيئة على مواصلة التميز بما يعود بالنفع على المنطقة إنسانا ومكانا، انطلاقا من دورها التنموي والحيوي الذي تضطلع به.

من جانبه أثنى نائب أمير المنطقة بدر بن سلطان على جهود منسوبي هيئة تطوير المنطقة وما حققته مبادراتها في سبيل توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأكد أن ما تحظى به الهيئة من دعم من لدن القيادة، والتوجيهات الدائمة لأمير المنطقة أثمرت عن هذا التميز والريادة.

يذكر أن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن كرم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة كأفضل جهة حكومية تحقق معايير البرنامج وتعتمد مبادراتها من بين 32 جهة حكومية، ضمن رؤية المملكة 2030.

أبرز جهود بنك التنمية الاجتماعية:

19.8 مليار ريال قروض الزواج والترميم والأسر

490 ألف مواطن ومواطنة منحهم قروضا اجتماعية

16301 مشروع مولها بأكثر من مليار ريال

دعم 16 جمعية ترعى 8000 أسرة منتجة بـ 122 مليون ريال

58 دورة تدريبية واستشارات استفاد منها:

4139 متدربا من الشباب والفتيات