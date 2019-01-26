شرطة الرياض تقبض على مقيمين يهربون الأموال للخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض

أوقفت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض 11 وافدا من الجنسيتين البنجلادشية والهندية، لتورطهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة بطرق غير رسمية إلى خارج المملكة، دون توفر ما يثبت مشروعية الأموال المحولة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن الأجهزة المختصة أوقفت المتورطين في تحويل الأموال، وهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة بطرق غير رسمية إلى خارج المملكة دون توفر ما يثبت مشروعية الأموال التي جرى تحويلها، وضبط بحوزتهم مبلغ نقدي يتجاوز المليون ريال، وأجهزة لعد النقود، وعملات أجنبية مجهولة المصدر، حيث جرى إيقافهم وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.