دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة الرياض تُطيح بـ11 آسيويًّا هرَّبوا مبالغ كبيرة إلى خارج شرطة الرياض تُطيح بـ11 آسيويًّا هرَّبوا مبالغ كبيرة إلى خارج السعودية

أوقفت الأجهزة المختصة بشرطة الرياض 11 آسيويًّا توافرت الدلائل على تورطهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة بطرق غير رسمية إلى خارج المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض -في بيان تلقت «عاجل» نسخة منه- إن الموقوفين -وهم من الجنسيتين البنجالية والهندية- في العقدين الثالث والخامس من العمر.

وأضاف أن الموقوفين نفذوا عملية التهريب «دون توافر ما يثبت مشروعية الأموال التي تم تحويلها»، مشيرًا إلى أنه ضُبط بحوزتهم مبلغ نقدي يتجاوز مليون ريال، وأجهزة لعد النقود، وعملات أجنبية مجهولة المصدر.

وأضاف: «جرى إيقافهم وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة».