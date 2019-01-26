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نقلت "رويترز" عن مصادر في حركة طالبان، أن مفاوضي الحركة ومسؤولين أمريكيين وضعوا اللمسات الأخيرة في اجتماعاتهم في قطر، اليوم السبت؛ على بنود مسودة لاتفاق ينهي الحرب الأفغانية، التي اندلعت قبل 17 عاماً.
ووفقاً للوكالة، سيتوجه المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد إلى العاصمة الأفغانية كابول؛ لإبلاغ الرئيس أشرف غني بما تحقق من تقدم بعد انتهاء المناقشات التي استغرقت ستة أيام.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في كابول؛ لتأكيد رواية مصادر طالبان أو زيارة خليل زاد.
واشنطن و"طالبان" تتوصلان لمسودة اتفاق لإنهاء الحرب الأفغانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26
نقلت "رويترز" عن مصادر في حركة طالبان، أن مفاوضي الحركة ومسؤولين أمريكيين وضعوا اللمسات الأخيرة في اجتماعاتهم في قطر، اليوم السبت؛ على بنود مسودة لاتفاق ينهي الحرب الأفغانية، التي اندلعت قبل 17 عاماً.
ووفقاً للوكالة، سيتوجه المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد إلى العاصمة الأفغانية كابول؛ لإبلاغ الرئيس أشرف غني بما تحقق من تقدم بعد انتهاء المناقشات التي استغرقت ستة أيام.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في كابول؛ لتأكيد رواية مصادر طالبان أو زيارة خليل زاد.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
04:56 PM
"زاد" يتوجه إلى كابول لإطلاع الرئيس "غني" عليها
نقلت "رويترز" عن مصادر في حركة طالبان، أن مفاوضي الحركة ومسؤولين أمريكيين وضعوا اللمسات الأخيرة في اجتماعاتهم في قطر، اليوم السبت؛ على بنود مسودة لاتفاق ينهي الحرب الأفغانية، التي اندلعت قبل 17 عاماً.
ووفقاً للوكالة، سيتوجه المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد إلى العاصمة الأفغانية كابول؛ لإبلاغ الرئيس أشرف غني بما تحقق من تقدم بعد انتهاء المناقشات التي استغرقت ستة أيام.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في كابول؛ لتأكيد رواية مصادر طالبان أو زيارة خليل زاد.
، واشنطن و"طالبان" تتوصلان لمسودة اتفاق لإنهاء الحرب الأفغانية ،
المصدر : الخليج 365
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