محمد بن مسعود - الدمام - العلوم الطبية والتربية والصيدلة وإدارة الأعمال أشاد مدير جامعة شقراء أ.د.عوض الأسمري، بأربع كليات تابعة لها، تميزت بأفضل ممارسات لوحدة البحث العلمي. وأوضح "الأسمري" أن الكليات مرتبة حسب الأفضلية هي: العلوم الطبية التطبيقة بالدوادمي، والتربية بعفيف، والصيدلة بالدوادمي، وإدارة الأعمال بعفيف. جامعة شقراء تشيد بـ4 من كلياتها بالدوادمي وعفيف فهد الغبيوي الخليج 365 2019-01-26 أشاد مدير جامعة شقراء أ.د.عوض الأسمري، بأربع كليات تابعة لها، تميزت بأفضل ممارسات لوحدة البحث العلمي. وأوضح "الأسمري" أن الكليات مرتبة حسب الأفضلية هي: العلوم الطبية التطبيقة بالدوادمي، والتربية بعفيف، والصيدلة بالدوادمي، وإدارة الأعمال بعفيف. 26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440 04:42 PM العلوم الطبية والتربية والصيدلة وإدارة الأعمال العلوم الطبية والتربية والصيدلة وإدارة الأعمال أشاد مدير جامعة شقراء أ.د.عوض الأسمري، بأربع كليات تابعة لها، تميزت بأفضل ممارسات لوحدة البحث العلمي. وأوضح "الأسمري" أن الكليات مرتبة حسب الأفضلية هي: العلوم الطبية التطبيقة بالدوادمي، والتربية بعفيف، والصيدلة بالدوادمي، وإدارة الأعمال بعفيف. ، جامعة شقراء تشيد بـ4 من كلياتها بالدوادمي وعفيف ،

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