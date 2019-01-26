، تيسير الجاسم يعود إلى الأهلي.. اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة النادي الأهلي مشاركة تيسير الجاسم لاعب خط الوسط في تدريبات اليوم.

وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": تشهد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي⁩ مساء اليوم مشاركةالكابتن تيسير الجاسم عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة وعودته مجدداً إلى الأهلي".

ومثل اللاعب الوحدة مطلع الموسم الحالي بعد أن جدد عقده مع النادي الأهلي.