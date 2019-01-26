محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة النادي الأهلي مشاركة تيسير الجاسم لاعب خط الوسط في تدريبات اليوم.
وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": تشهد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم مشاركةالكابتن تيسير الجاسم عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة وعودته مجدداً إلى الأهلي".
ومثل اللاعب الوحدة مطلع الموسم الحالي بعد أن جدد عقده مع النادي الأهلي.
تيسير الجاسم يعود إلى الأهلي.. اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26
أعلنت إدارة النادي الأهلي مشاركة تيسير الجاسم لاعب خط الوسط في تدريبات اليوم.
وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": تشهد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم مشاركةالكابتن تيسير الجاسم عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة وعودته مجدداً إلى الأهلي".
ومثل اللاعب الوحدة مطلع الموسم الحالي بعد أن جدد عقده مع النادي الأهلي.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
04:47 PM
أعلنت إدارة النادي الأهلي مشاركة تيسير الجاسم لاعب خط الوسط في تدريبات اليوم.
وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": تشهد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم مشاركةالكابتن تيسير الجاسم عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة وعودته مجدداً إلى الأهلي".
ومثل اللاعب الوحدة مطلع الموسم الحالي بعد أن جدد عقده مع النادي الأهلي.
، تيسير الجاسم يعود إلى الأهلي.. اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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