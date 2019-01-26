، تايكوندو الهدى يعزز انتصاراته والشباب يتصدر والوحدة يعود للواجهة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أختتمت أمس منافسات بطولتي المملكة المفتوحة للبومسي والقتال للأندية أبطال المناطق للدرجة الأولى، التي أقيمت على صالة نادي الاتفاق بالدمام، بحضور أمين عام الاتحاد السعودي للتايكوندو سامي بن راشد الطلب الذي أشاد بعطاء الأندية المشاركة.
وحافظ فريق الهدى على صدارة البومسي ونال كأس البطولة، وجاء الترجي ثانياً، ومدرسة الترجي ثالثاً، وكميت رابعاً، فيما حصل مركز الفارس على كأس الفريق المثالي وتوشح لاعب الهدى عبدالله آل راشد بجائزة أفضل لاعب، وبهذه النتيجة استحق فريق الهدى كأس التميز في البومسي.
وعلى صعيد منافسات القتال واصل فريق الشباب صدارته بخطف لقب البطولة فيما حل أبها ثانياً والوحدة ثالثاً والفرع رابعاً، وحقق النهضة كأس الفريق المثالي ولاعب أبها فراس آل مفرح جائزة الأفضل في البطولة.
تايكوندو الهدى يعزز انتصاراته والشباب يتصدر والوحدة يعود للواجهةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26
أختتمت أمس منافسات بطولتي المملكة المفتوحة للبومسي والقتال للأندية أبطال المناطق للدرجة الأولى، التي أقيمت على صالة نادي الاتفاق بالدمام، بحضور أمين عام الاتحاد السعودي للتايكوندو سامي بن راشد الطلب الذي أشاد بعطاء الأندية المشاركة.
وحافظ فريق الهدى على صدارة البومسي ونال كأس البطولة، وجاء الترجي ثانياً، ومدرسة الترجي ثالثاً، وكميت رابعاً، فيما حصل مركز الفارس على كأس الفريق المثالي وتوشح لاعب الهدى عبدالله آل راشد بجائزة أفضل لاعب، وبهذه النتيجة استحق فريق الهدى كأس التميز في البومسي.
وعلى صعيد منافسات القتال واصل فريق الشباب صدارته بخطف لقب البطولة فيما حل أبها ثانياً والوحدة ثالثاً والفرع رابعاً، وحقق النهضة كأس الفريق المثالي ولاعب أبها فراس آل مفرح جائزة الأفضل في البطولة.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
04:30 PM
أختتمت أمس منافسات بطولتي المملكة المفتوحة للبومسي والقتال للأندية أبطال المناطق للدرجة الأولى، التي أقيمت على صالة نادي الاتفاق بالدمام، بحضور أمين عام الاتحاد السعودي للتايكوندو سامي بن راشد الطلب الذي أشاد بعطاء الأندية المشاركة.
وحافظ فريق الهدى على صدارة البومسي ونال كأس البطولة، وجاء الترجي ثانياً، ومدرسة الترجي ثالثاً، وكميت رابعاً، فيما حصل مركز الفارس على كأس الفريق المثالي وتوشح لاعب الهدى عبدالله آل راشد بجائزة أفضل لاعب، وبهذه النتيجة استحق فريق الهدى كأس التميز في البومسي.
وعلى صعيد منافسات القتال واصل فريق الشباب صدارته بخطف لقب البطولة فيما حل أبها ثانياً والوحدة ثالثاً والفرع رابعاً، وحقق النهضة كأس الفريق المثالي ولاعب أبها فراس آل مفرح جائزة الأفضل في البطولة.
، تايكوندو الهدى يعزز انتصاراته والشباب يتصدر والوحدة يعود للواجهة ،
المصدر : الخليج 365
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