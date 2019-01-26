، مدير "تعليم الغاط" يترأس الاجتماع التعليمي الثاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية إجراء الاختبارات الوطنية والدولية

ترأس مدير التعليم بمحافظة الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي، الاجتماع الثاني للمجلس التعليمي بقاعة الاجتماعات بالإدارة.

وحضر الاجتماع أمين المجلس سعود العصيمي، وعبر الدائرة التلفزيونية بقاعة الاجتماعات بالأقسام النسائية المساعدة للشؤون التعليمية ريمة العمر وأعضاء المجلس من مديري أقسام ومشرفين ومعلمين.

وأكد "الخمشي" أهمية المجلس والدور الكبير المأمول منه، ثم تحدث "العصيمي" عن تطوير المجالس التعليمية، بينما تناولت عبير الدخيل المعلمة بالمتوسطة الأولى موضوع "الضعف المدرسي بين النظرية والتطبيق".

بدوره، سلّط عبدالعزيز الطريقي مشرف التخطيط المدرسي الضوء على تنظيم الفعاليات والأنشطة، قبل إعداد مواد توثيقية وإعلامية بصيغة الإنفوجرافيك "مقاطع وشرائح وعرض صور" من قبل مشرفة العلوم الدينية ريم العيسى.

وشدد مدير "التعليم" على تثقيف الميدان التربوي بإجراء الاختبارات الوطنية والدولية لعدد من مدارس المحافظة، مؤكداً أهمية الاختبارات لطلابنا وطالباتنا في ظل وضع خطة علاجية لكل مدرسة.