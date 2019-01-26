أمير «الشرقية» يرعى الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة

يرعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في 8 أبريل المقبل، الملتقى الثالث عشر لنُظم المعلومات الجغرافية بالمملكة، الذي يستمر لمدة 3 أيام، وذلك بفندق شيراتون الدمام.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، الدكتور عبدالله القاضي، أن ملتقى نُظُم المعلومات الجغرافية بالمملكة يتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين المتخصصين، والشركات في قطاع نظم المعلومات الجغرافية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات التقنية والمعرفية، وتطبيقاتها العلمية والعملية، وأفضل الفرص في السوق السعودية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030



وأشار القاضي، إلى أن الملتقى يصاحبه معرض دولي يجمع العديد من الشركات المحلية والدولية، التي تعرض الوسائل التقنية في النظم المعلوماتية الجغرافية .

وبيَّن أن الملتقى سوف يناقش موضوعات « نظم المعلومات الجغرافية لخدمة الحج والعمرة والزيارة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة قطاع السياحة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع العقاري، ونظم المعلومات الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية»، داعيًا المهتمين التسجيل لحضور الملتقى.

