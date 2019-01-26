السعودية اليوم / ميادين الرماية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تتيح للزوار تجربة الرماية

تونس 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي يزور تونس حاليا .

وعبر لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الجهيناوي، عن أمل بلاده أن تحرص تونس على عودة سوريا إلى الجامعة العربية خلال القمة العربية المقبلة ، مثمنًا دعم تونس للموقف الروسي فيما يتعلق بمحادثات استانا حول الحرب في سوريا .

وأضاف أنه بحث مع الجهيناوي المسألة الليبية وخطر الجماعات الإرهابية ، موضحا أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون التونسي الروسي فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب على المستوى الثنائي وفي نطاق الأمم المتحدة.

من جانبه أكد الجهيناوي أن مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو قرار عربي بالأساس ، موضحا أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون هذا الموضوع خلال القمة العربية الثلاثين في تونس للخروج بموقف موحد بخصوص هذه المسألة، مؤكدا أن المكان الطبيعي لسوريا هو الساحة العربية .

وأفاد الجهيناوي أنه بحث مع نظيره الروسي استعداد تونس للالتحاق بمجلس الأمن من خلال ترشحها لتكون عضوا غير قار بالمجلس خلال شهر يونيو القادم ، مشيرا إلى وجود مجال واسع للتشاور بين البلدين في العديد من الملفات .

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