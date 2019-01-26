شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» : 60% نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم, نشرة المساكن حتى منتصف 2018 م، بحسب نتائج المسح الميداني الذي أقيم خلال الفترة من 17 / 7 إلى 22 / 8 / 1439هـ الموافق 14 / 4 إلى 18 / 5 / 2018م) إضافة إلى بيانات سجلية من وزارة الإسكان تتعلق بالدعم السكني.

وأظهرتْ نشرة المساكن منتصف 2018م من واقع المسح الميداني, ارتفاع عدد الأسر السعودية, حيث بلغ عدد الأسر السعودية حتى منتصف عام 2018 م (3.591.098) ، كما أظهرت نتائج النشرة, ارتفاع عدد المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية بنسبة ( 3.43% ) مقارنة بمنتصف عام2017 م, حيث بلغت المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية والمستخدم فيها جميع مواد البناء (60.49 %), وبلغت المساكن المملوكة بعد استبعاد المساكن التي جرى إنشاؤها بمواد بناء غير "المسلح" (51.70%) مقارنةً بـ (49،91%) في منتصف عام 2017م، بينما انخفضت نسبة المساكن المُستأجرة المشغولة بأسر سعودية عن منتصف العام 2017م, حيث بلغت (37،63%) في منتصف عام 2018م مقارنةً بـ (38%) في منتصف عام2017م، علمًا أنَّ هذه النسب لا تعكس نسب تملك الأفراد للمساكن، وإنما صفة المسكن (مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل) التي قد تسكنه أسرة واحدة أو أكثر من أسرة.

كمأ أظهرت النشرة أنَّ عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في المملكة ارتفعت في منتصف عام 2018م بـ (2.46 %) مقارنةً بمنتصف عام 2017 م، حيث تُشكل المساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل) حتى منتصف عام 2018م (64.2 %) من إجمالي المساكن في المملكة, حيث بلغت أعلى مستوى لها في منطقة مكة المكرمة بنسبة (24.96%)، تليها في الترتيب منطقة الرياض بنسبة (23.68%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (14.31%)، فعسير بنسبة (8.55%)، ثم المدينة المنورة بنسبة (6،92%) فجازان بنسبة (4،93%)، ثم منطقة القصيم بنسبة (4،64%)، فمنطقة تبوك بنسبة (3،37%)، ثم تأتي منطقة حائل بنسبة (2،22%)، فنجران بنسبة (1،90%)، فالباحة بنسبة (1،88%)، ثم منطقة الجوف بنسبة (1،60%)، وأخيرا تأتي منطقة الحدود الشمالية بنسبة (1،04%).

وحول المواد المُستخدمة في البناء للمساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل) أظهرت نتائج النشرة حتى منتصف عام 2018م أنَّ البناء المسلح قد ارتفع بنسبة (4.31 %) مقارنة بمنتصف عام 2017م، بينما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل) التي اسُتخدم في بنائها (البلك / الطوب) بنسبة (9.2%) في منتصف عام 2018 مقارنة بمنتصف عام 2017 م, حيث بلغت المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استخدمت البناء المسلح نسبة (89.54%)، وبلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استخدم في بنائها (البلك / الطوب) نسبة (10،44%).

وأظهرت نتائج نشرة المساكن منتصف 2018م أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل) تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس لكهرباء بنسبة (99،85%) ويقطنها (99،86%) من إجمالي أفراد الأسر السعودية.

وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء أنَّ نتائج مسح المساكن تظهر واقع المساكن للأسر السعودية حتى منتصف 2018م، بينما البيانات السجلية لوزارة الإسكان أظهرت أنَّ أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال العام 2018م (67.070) أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية.