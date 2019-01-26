شكرا لقرائتكم الأمن العام يعلن فتح القبول في الدورات العسكرية عبر هذا الرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام برتبة “جندي” لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وحددت الإدارة بدء استقبال طلبات التقدم العاشرة من صباح الأحد (21/ 5/ 1440هـ) حتى العاشرة من صباح الخميس (25/ 5/ 1440هـ)، وذلك عبر بوابة “أبشر توظيف” على الرابط (هنا).

وأظهرت شروط القبول إزالة شرطي وجود رخصة قيادة سارية المفعول لدى المتقدم وألا توجد عليه مخالفات مرورية، اللذين نص عليهما الإعلان السابق المعلن عنه بتاريخ 1440/5/8هـ، وذلك بعد توجيه وزير الداخلية بإعادة دراسة شروط القبول والتسجيل الموضحة في ذلك الإعلان.

وتضمنت شروط الالتحاق ما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً عند تقديم الطلب.

4- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللّياقة ومراحل القبول كافة.

5- ألا يقل طوله عن (168 سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لوزارة الداخلية.

6- ألا يكون متزوجاً بغير سعودية.

7- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد سبق له التعيين على وظائف خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

8- ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.



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