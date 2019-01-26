الان تتابع بالصور.. اختتام مهرجان ربيع حلي وكنانه بمحافظة القنفذة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القنفذة -الخليج 365- خضر المقعدي:

اختتم مساء أمس مهرجان ربيع حلي وكنانه الثاني الذي نظمته بلدية حلي بمحافظة القنفذة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ورجال الأعمال.

وتضمن المهرجان الذي نظم على مدى شهر كامل بحديقة البلدية عددا من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية والصحية شارك بها الأفراد والعائلات إضافة إلى مسابقات للأطفال ومعارض للتراث القديم .

وشهد الحفل الختامي أوبريت غنائي وقصيدة شعرية بالإضافة لعدد من العروض والمسابقات.

وقدم رئيس بلدية حلي بلقاسم المقعدي شكره لكل الجهات المشاركة في المهرجان مؤكدا بأنهم حرصوا على أن تكون فعاليات المهرجان مناسبة لكل شرائح المجتمع مع الاهتمام بإبراز الجانب التراثي وغرس الانتماء الوطني من خلال مسابقات المهرجان .

في ختام الحفل تم تكريم لجان العمل والجهات الداعمة .