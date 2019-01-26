شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الشريعة في جامعة الملك خالد تطلق الأسبوع القرآني الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) تطلق كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد ممثلة في قسم القرآن وعلومه غدا (الأحد) الأسبوع القرآني الأول تحت عنوان «بالقرآن نحيا». وأوضح عميد كلية الشريعة وأصول الدين بالجامعة الدكتور محمد بن ظافر الشهري، أن البرنامج يستمر من الـ 21 حتى الـ 25 من شهر جمادى الأولى الجاري، لافتًا إلى أن البرنامج يتضمن عددًا من المناشط المتنوعة تشمل دورات علمية وندوات علمية وثقافية وحلقات للقراءة وكلمات توعوية ومعارض مصاحبة، مشيرًا إلى أن الندوة العلمية تحمل عنوان «بالقرآن نحيا» وتتضمن عدة محاور من أهمها محور عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم.



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