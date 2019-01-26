شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يطّلع على أعمال «الهيئة العالمية للإغاثة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالعزيز سرحان، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة.

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن جهود الهيئة وخدماتها الإغاثية والتعليمية، والاجتماعية، والصحية، والتنموية عبر مكاتبها وممثليها في 95 دولة، إضافة لجهودها في مساعدة اللاجئين ومن تصيبهم الكوارث والمجاعات في مختلف أنحاء العالم وتقديم الإغاثة للمتضررين.