شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يرضي أهل شقراء: «غالين والطلب رخيص» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

تحت عنوان «أين ستقام فعالية جري الثيران في المملكة؟»، انتشر حديث وجدل بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن فكرة إقامة الفعالية في المدينة القديمة بشقراء.

ودفع النقاش المحتدم في مواقع التواصل، رئيس الهيئة إلى تغيير المكان المقترح لإقامة الفعالية، إذ كشف آل الشيخ عن تلقيه رسائل عديدة من أهل شقراء برغبتهم عدم إقامة الفعالية داخل المدينة القديمة.

وكتب عبر حسابه في تويتر، اليوم (السبت)،:«أهل شقراء الغالين... وصلتني رسائل كثيرة برغبتكم عدم إقامة الفعالية داخل المدينة القديمة... ورضاكم هدفنا... لذلك قررنا نقلها لمكان مفتوح في أحد الطرق السريعة... غالين والطلب رخيص».