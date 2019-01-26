شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: مستشفى قوى الأمن يربط حجز المواعيد إلكترونياً بـ«أبشر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض عن بدء العمل بخدمة حجز المواعيد الكترونياً اعتبارا من يوم السبت 27 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 2 فبراير 2019م، عبر بوابة خدمات المرضى الإلكترونية الموجودة على الموقع الإلكتروني للمستشفى www.sfh.med.sa بعدما تم ربطه ببوابة النفاذ الوطني الموحد «أبشر».

وتأتي هذه الخدمة سعياً من إدارة المستشفى إلى تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمرضى والمراجعين من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم، واستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمات بهدف التسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم وتمكينهم من حجز المواعيد المتاحة الكترونياً لليوم التالي حسب الأوقات المناسبة لهم، ودون الحاجة لحضورهم الشخصي، وكذلك إدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، كما تهدف إلى الارتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمستحقي العلاج وكسب رضاهم.

وتتميز بوابة خدمات المرضى الإلكترونية بتقديمها للعديد من الخدمات يأتي في مقدمتها اختيار العيادات التي يرغب المستفيد في الحصول على موعد لديها إما عيادات طب الأسرة بالمستشفى أو العيادات الشاملة في غرب الرياض، والاستعلام عن المواعيد وعن الأدوية التي تم صرفها، وعن جاهزية التقرير الطبي وعن تقارير الأشعة وطلب إعادة صرف الدواء وطباعة إشعار مراجعة، الاطلاع على صور الأشعة وإمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارته والتواصل مع أقسام المستشفى المختلفة، وغيرها من الخدمات كالاستعلام عن بيانات أفراد العائلة، وعن رقم الملف الطبي، وعن معلومات المريض الأساسية.

يذكر أن هذا الخطوة تأتي في إطار سعي إدارة المستشفى إلى حفظ معلومات المرضى وإيجاد أفضل الحلول التقنية التي تضمن سرية وأمان الموقع والاستفادة الكاملة منه من قِبل مستحقي الخدمة، كما تشكل أحد اعمال التطوير لتطويع التقنية للمساهمة في تقديم خدمات طبية ترتقي لرضى المريض وتطلعات المسؤولين بوزارة الداخلية.