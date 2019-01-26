شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة»: بدء إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أعلنت إدارة تعليم جدة عن البدء في إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام 1439/1440 عبر حساب المعلم أو المعلمة في نظام نور خلال الفترة من 21/5/1440 إلى 2/6/1440. أعلنت إدارة تعليم جدة عن البدء في إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام 1439/1440 عبر حساب المعلم أو المعلمة في نظام نور خلال الفترة من 21/5/1440 إلى 2/6/1440. جاء ذلك عبر حساب إدارة تعليم جدة على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر».



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