شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة ونائبه يثمنان جهود هيئة تطوير المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان شكرهما لهيئة تطوير المنطقة ومنسوبيها نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية اعتمدت مبادراتها من بين 32 جهة حكومية لتحقيق رؤية 2030.

وحثّ الأمير خالد الفيصل الهيئة على مواصلة تميزها بما يعود بالنفع على المنطقة إنساناً ومكاناً، انطلاقاً من دورها التنموي والحيوي الذي تضطلع به.

من جهته، أكد الأمير بدر بن سلطان أن ما تحظى به الهيئة من دعم من لدن القيادة، كذلك التوجيهات الدائمة لأمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، أثمرت ولله الحمد عن هذا التميز والريادة، مثمناً الدور الذي تقوم به ومنسوبوها لتحقيق التطلعات.

بدوره، عبر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام الفالح، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على توجيهاتهما ودعمهما للهيئة ما نتج عنه بعد توفيق الله حصولها على هذا التكريم والريادة.

وكان وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن كرّم هيئة تطوير المنطقة كأفضل جهة حكومية تحقق معايير البرنامج وتعتمد مبادراتها من بين 32 جهة حكومية، قدمت مبادرات تحقق رؤية المملكة 2030.