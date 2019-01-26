شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مستفيدًا من دورة «دعم الحياة الأساسي» بمستشفى الوجه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

استفاد 60 ممارسًا صحيًا بمستشفى الوجه العام على مدى يومين من دورة دعم الحياة الأساسي (Basic Life Support) المقدمة من مركز المهارات الأساسية بتبوك على يد المدربة هدى البلوي والمدرب سند البلوي.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام الصحي بالوجه محمد العرادي لـ«الخليج 365» أنه تم عقد الدورة المقامة بقاعة التدريب بمستشفى الوجه تحت إشراف مدير المستشفى والمشرف على القطاع الصحي بالمحافظة أحمد الكعابنة، وبمتابعة من مسؤول التدريب بالمستشفى عبدالرحمن المطرفي ومنسق الدورة راكان السبحي.

وبين أنه في نهاية الدورة عبّر الممارسون الصحيون عن عظيم شكرهم وامتنانهم للمسؤولين عن إقامة هذه الدورة بمستشفى المحافظة مما وفر لهم الوقت والجهد وأغناهم عن تكبد مشقة السفر للمناطق الأخرى للحصول على مثل هذه الدورات.

يذكر أن عملية دعم الحياة الأساسي يمثل الركيزة الأساسية لإنقاذ الأرواح عُقب توقف القلب، وتبرز أهميته في ضرورته في إنعاش القلب والرئتين وتزويد القلب والدماغ بالدم والأوكسجين مما يزيد ــ بعد قضاء الله ــ من فرص بقاء المصابين على قيد الحياة.

صور