شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الحوار الوطني ينظم لقاء عن «خطة الحياة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

استضافت إثنينية الحوار التي نظمتها إدارة البرامج الشبابية بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، مستشار تنمية القيادات الشابة وتحديد مسار التخصص الحياتي المهندس سليمان الهويسين، للحديث عن تصميم خطة الحياة وسط حضور كبير من الشباب والشابات.

وأكد الهويسين على أهمية أن يقوم كل فرد بقياس ومتابعة مدى الإنجاز والنجاح الذي تم تحقيقه في الحياة الشخصية، وذلك من خلال قياس ما تم إنجازه من الخارطة التي رسمها للحياة وهل تم تحقيق النجاح أم لا.

يذكر أن «إثنينية الحوار» تعد إحدى المبادرات الشبابية التي يتبناها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني كمشروع شبابي أسبوعي مستدام، وهي عبارة عن منصة أسبوعية خصبة تفتح بابا لحوارات الشباب وإبراز قدراتهم، بما يسهم في تعزيز قيم التطوع والتعاون وثقافة الحوار المستند إلى الثوابت الدينية والوطنية لتعزيز ثقافة الحوار وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش المجتمعي التي تُثري النسيج الاجتماعي المتنوع انطلاقا من ثوابت الشباب السعودي الدينية والوطنية.