شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تنفي معلومات اتفاق مع النادي الأهلي للاستفادة من ملعب الجامعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أصدرت جامعة الملك عبدالعزيز بياناً نفت فيه المعلومات المتداولة عن اتفاق مع النادي الأهلي للاستفادة من ملعب الجامعة ليكون ملعباً خاصاً بالنادي. أصدرت جامعة الملك عبدالعزيز بياناً نفت فيه المعلومات المتداولة عن اتفاق مع النادي الأهلي للاستفادة من ملعب الجامعة ليكون ملعباً خاصاً بالنادي. وجاء في البيان الذي نشره المركز الإعلامي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نفت جامعة الملك عبدالعزيز صحة المعلومات المتداولة حول قرب اتفاق بين المسؤولين بالجامعة مع النادي الاهلي للاستفادة من ملعب الجامعة ليكون ملعباً خاصاً بالنادي تقام عليه مباريات النادي غير الجماهيرية، حيث تقدر الجامعة أهمية الشراكات مع المؤسسات والأنية الرياضية للنهوض والإسهام في دعم القطاع الرياضي في المملكة وسبق للجامعة أن اعتذرت عن طلب النادي الأهلي نظراً لاحتياج النشاط الطلابي المستمر في الجامعة للملعب وتنظيم الأنشطة الرياضية المتعددة إلى جانب وجود جدولة سنوية للنشاطات التابعة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في المرافق والمنشآت الجامعية".



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