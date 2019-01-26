، بلدية جنوب جدة تشنّ حملة على مردم الفضيلة.. وتضبط عدة ناقلات ،

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تمكّنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة من السيطرة على موقع منطقة المردم بحي الفضيلة جنوب المحافظة، واتخذت الإجراءات الفورية اللازمة.
جاء ذلك إثر حملة دهم قادها رئيس البلدية المكلف فهد السلمي، وأسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من الناقلات؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحدها الأعلى في حق المخالفين.
وتمت مخاطبة الجهات الأمنية بشرطة جدة، وكذلك الجوازات؛ لإبعاد السائقين المخالفين؛ مما أسفر عن توقف أعمال الرمي وهروب العمالة.
وساهمت الجهود في تخفيض أحجام المخلفات التي أصبحت حاليًا مجموعة ضيئلة جدًا في ظل التدخل السريع من قبل البلدية في منع حدوث كارثة بيئية.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": تلقت بلدية الجنوب الفرعية بلاغًا من أحد سكان حي الفضيلة مساء أمس الجمعة، بخصوص نشوب حريق بالحفرة الواقعة شرق مخططات المنح.
وأضافت: على الفور باشرت فرقة من البلدية الموقع، وتبين حدوث اشتعال متكرر للنيران في مجموعة من المخلفات قبل السيطرة على الوضع بواسطة المعدات.
وذكر الأهالي أن الموقع عبارة عن حفرة ناتجة من قيام وزارة النقل بإنشاء طريق يربط الساحل بطريق الحرمين، لكنه لم يستكمل نظرًا لتعثر المشروع بتلك المنطقة.
واستخدم الموقع كمردم للمخلفات من قبل شركات تجارية ويدار من قبل عمالة أفريقية مخالفة لنظام الإقامة والعمل.
بلدية جنوب جدة تشنّ حملة على مردم الفضيلة.. وتضبط عدة ناقلاتعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-01-26
تمكّنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة من السيطرة على موقع منطقة المردم بحي الفضيلة جنوب المحافظة، واتخذت الإجراءات الفورية اللازمة.
جاء ذلك إثر حملة دهم قادها رئيس البلدية المكلف فهد السلمي، وأسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من الناقلات؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحدها الأعلى في حق المخالفين.
وتمت مخاطبة الجهات الأمنية بشرطة جدة، وكذلك الجوازات؛ لإبعاد السائقين المخالفين؛ مما أسفر عن توقف أعمال الرمي وهروب العمالة.
وساهمت الجهود في تخفيض أحجام المخلفات التي أصبحت حاليًا مجموعة ضيئلة جدًا في ظل التدخل السريع من قبل البلدية في منع حدوث كارثة بيئية.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": تلقت بلدية الجنوب الفرعية بلاغًا من أحد سكان حي الفضيلة مساء أمس الجمعة، بخصوص نشوب حريق بالحفرة الواقعة شرق مخططات المنح.
وأضافت: على الفور باشرت فرقة من البلدية الموقع، وتبين حدوث اشتعال متكرر للنيران في مجموعة من المخلفات قبل السيطرة على الوضع بواسطة المعدات.
وذكر الأهالي أن الموقع عبارة عن حفرة ناتجة من قيام وزارة النقل بإنشاء طريق يربط الساحل بطريق الحرمين، لكنه لم يستكمل نظرًا لتعثر المشروع بتلك المنطقة.
واستخدم الموقع كمردم للمخلفات من قبل شركات تجارية ويدار من قبل عمالة أفريقية مخالفة لنظام الإقامة والعمل.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
03:48 PM
تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحدّها الأعلى في حق المخالفين
تمكّنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة من السيطرة على موقع منطقة المردم بحي الفضيلة جنوب المحافظة، واتخذت الإجراءات الفورية اللازمة.
جاء ذلك إثر حملة دهم قادها رئيس البلدية المكلف فهد السلمي، وأسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من الناقلات؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحدها الأعلى في حق المخالفين.
وتمت مخاطبة الجهات الأمنية بشرطة جدة، وكذلك الجوازات؛ لإبعاد السائقين المخالفين؛ مما أسفر عن توقف أعمال الرمي وهروب العمالة.
وساهمت الجهود في تخفيض أحجام المخلفات التي أصبحت حاليًا مجموعة ضيئلة جدًا في ظل التدخل السريع من قبل البلدية في منع حدوث كارثة بيئية.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": تلقت بلدية الجنوب الفرعية بلاغًا من أحد سكان حي الفضيلة مساء أمس الجمعة، بخصوص نشوب حريق بالحفرة الواقعة شرق مخططات المنح.
وأضافت: على الفور باشرت فرقة من البلدية الموقع، وتبين حدوث اشتعال متكرر للنيران في مجموعة من المخلفات قبل السيطرة على الوضع بواسطة المعدات.
وذكر الأهالي أن الموقع عبارة عن حفرة ناتجة من قيام وزارة النقل بإنشاء طريق يربط الساحل بطريق الحرمين، لكنه لم يستكمل نظرًا لتعثر المشروع بتلك المنطقة.
واستخدم الموقع كمردم للمخلفات من قبل شركات تجارية ويدار من قبل عمالة أفريقية مخالفة لنظام الإقامة والعمل.
، بلدية جنوب جدة تشنّ حملة على مردم الفضيلة.. وتضبط عدة ناقلات ،
المصدر : الخليج 365
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