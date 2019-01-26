، "عمل الدواسر" يضبط 11 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نفذ مكتب عمل وادي الدواسر التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالمشاركة مع الجهات الشريكة "الرفد الأمني"، حملة تفتيشية استهدفت مكاتب الخدمات العامة، وأسفرت عن ضبط 11 وافداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ونفذت بقية مكاتب العمل الأخرى التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الشريكة عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة في محافظات "الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة والمزاحمية إضافة للدوادمي وعفيف وسدير".
واستهدفت الحملات المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها. وأسفرت عن تحرير أربع مخالفات وإنذار 10 منشآت.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته.
وذكر أن هذه الحملات قد شملت "1789" منشأة تجارية، داعياً إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".
"عمل الدواسر" يضبط 11 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعملذياب الشمري الخليج 365 2019-01-26
نفذ مكتب عمل وادي الدواسر التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالمشاركة مع الجهات الشريكة "الرفد الأمني"، حملة تفتيشية استهدفت مكاتب الخدمات العامة، وأسفرت عن ضبط 11 وافداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ونفذت بقية مكاتب العمل الأخرى التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الشريكة عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة في محافظات "الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة والمزاحمية إضافة للدوادمي وعفيف وسدير".
واستهدفت الحملات المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها. وأسفرت عن تحرير أربع مخالفات وإنذار 10 منشآت.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته.
وذكر أن هذه الحملات قد شملت "1789" منشأة تجارية، داعياً إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
03:28 PM
عقب 1790 زيارة تفتيشية شملت محافظات منطقة الرياض
نفذ مكتب عمل وادي الدواسر التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالمشاركة مع الجهات الشريكة "الرفد الأمني"، حملة تفتيشية استهدفت مكاتب الخدمات العامة، وأسفرت عن ضبط 11 وافداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ونفذت بقية مكاتب العمل الأخرى التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الشريكة عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة في محافظات "الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة والمزاحمية إضافة للدوادمي وعفيف وسدير".
واستهدفت الحملات المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها. وأسفرت عن تحرير أربع مخالفات وإنذار 10 منشآت.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته.
وذكر أن هذه الحملات قد شملت "1789" منشأة تجارية، داعياً إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".
، "عمل الدواسر" يضبط 11 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "عمل الدواسر" يضبط 11 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.