، "عمل الدواسر" يضبط 11 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب 1790 زيارة تفتيشية شملت محافظات منطقة الرياض

نفذ مكتب عمل وادي الدواسر التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالمشاركة مع الجهات الشريكة "الرفد الأمني"، حملة تفتيشية استهدفت مكاتب الخدمات العامة، وأسفرت عن ضبط 11 وافداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ونفذت بقية مكاتب العمل الأخرى التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الشريكة عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة في محافظات "الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة والمزاحمية إضافة للدوادمي وعفيف وسدير".

واستهدفت الحملات المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها. وأسفرت عن تحرير أربع مخالفات وإنذار 10 منشآت.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته.

وذكر أن هذه الحملات قد شملت "1789" منشأة تجارية، داعياً إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".