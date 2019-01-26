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تصدر مدافع الهلال الجديد ديجينيك ، عناوين الصحف العالمية، بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مباراة الإمارات بالأمس في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات، والذي كلف منتخب بلاده الخروج من المسابقة.
وكانت المباراة تسير نحو التعادل قبل أن يقوم المدافع ميلوس ديجينيك بإعادة الكرة لحارس مرماه قبل أن ينتبه لوجود مهاجم المنتخب الإماراتي علي مبخوت، الذي استغل الكرة وسجل هدف المباراة الوحيد والتأهل للأبيض للدور نصف النهائي.
وتعاطفت الصحف الأسترالية ولاعبو منتخب بلادها مع اللاعب، مشددين على أن كرة القدم مليئة بالأخطاء، وأنه سيعود أقوى وأن عليه ألا يتأثر كثيراً فالخطأ وارد في كرة القدم.
يذكر أن اللاعب كان قد انضم للهلال في الميركاتو الشتوي الحالي قادماً من ريد ستار الصربي، نظير مبلغ يفوق الـ 4 ملايين دولار لتدعيم الجبهة الدفاعية للنادي .
مدافع "الهلال" يتصدر عناوين الصحف العالمية بعد الخطأ في مباراة "الإمارات"محمد السيّد الخليج 365 2019-01-26
تصدر مدافع الهلال الجديد ديجينيك ، عناوين الصحف العالمية، بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مباراة الإمارات بالأمس في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات، والذي كلف منتخب بلاده الخروج من المسابقة.
وكانت المباراة تسير نحو التعادل قبل أن يقوم المدافع ميلوس ديجينيك بإعادة الكرة لحارس مرماه قبل أن ينتبه لوجود مهاجم المنتخب الإماراتي علي مبخوت، الذي استغل الكرة وسجل هدف المباراة الوحيد والتأهل للأبيض للدور نصف النهائي.
وتعاطفت الصحف الأسترالية ولاعبو منتخب بلادها مع اللاعب، مشددين على أن كرة القدم مليئة بالأخطاء، وأنه سيعود أقوى وأن عليه ألا يتأثر كثيراً فالخطأ وارد في كرة القدم.
يذكر أن اللاعب كان قد انضم للهلال في الميركاتو الشتوي الحالي قادماً من ريد ستار الصربي، نظير مبلغ يفوق الـ 4 ملايين دولار لتدعيم الجبهة الدفاعية للنادي .
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
03:24 PM
انضم حديثاً لـ"الزعيم" وصحف بلاده تتضامن معه
تصدر مدافع الهلال الجديد ديجينيك ، عناوين الصحف العالمية، بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مباراة الإمارات بالأمس في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات، والذي كلف منتخب بلاده الخروج من المسابقة.
وكانت المباراة تسير نحو التعادل قبل أن يقوم المدافع ميلوس ديجينيك بإعادة الكرة لحارس مرماه قبل أن ينتبه لوجود مهاجم المنتخب الإماراتي علي مبخوت، الذي استغل الكرة وسجل هدف المباراة الوحيد والتأهل للأبيض للدور نصف النهائي.
وتعاطفت الصحف الأسترالية ولاعبو منتخب بلادها مع اللاعب، مشددين على أن كرة القدم مليئة بالأخطاء، وأنه سيعود أقوى وأن عليه ألا يتأثر كثيراً فالخطأ وارد في كرة القدم.
يذكر أن اللاعب كان قد انضم للهلال في الميركاتو الشتوي الحالي قادماً من ريد ستار الصربي، نظير مبلغ يفوق الـ 4 ملايين دولار لتدعيم الجبهة الدفاعية للنادي .
، مدافع "الهلال" يتصدر عناوين الصحف العالمية بعد الخطأ في مباراة "الإمارات" ،
المصدر : الخليج 365
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