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محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت قبيلة "آل قارز"، يتقدمهم الشيخ عبد الرحمن بن ظاعن القارزي، بعقد قران ابنهم الشاب خالد بن أحمد، أحد منسوبي الحرس الوطني، على كريمة حسن ظاعن القارزي.
أقيم عقد القران في إحدى قاعات الجعرانة بمكة المكرمة، بحضور لفيف من الأقارب والأصدقاء.
"القارزي" يحتفل بعقد قرانه في مكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26
احتفلت قبيلة "آل قارز"، يتقدمهم الشيخ عبد الرحمن بن ظاعن القارزي، بعقد قران ابنهم الشاب خالد بن أحمد، أحد منسوبي الحرس الوطني، على كريمة حسن ظاعن القارزي.
أقيم عقد القران في إحدى قاعات الجعرانة بمكة المكرمة، بحضور لفيف من الأقارب والأصدقاء.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
02:38 PM
احتفلت قبيلة "آل قارز"، يتقدمهم الشيخ عبد الرحمن بن ظاعن القارزي، بعقد قران ابنهم الشاب خالد بن أحمد، أحد منسوبي الحرس الوطني، على كريمة حسن ظاعن القارزي.
أقيم عقد القران في إحدى قاعات الجعرانة بمكة المكرمة، بحضور لفيف من الأقارب والأصدقاء.
، "القارزي" يحتفل بعقد قرانه في مكة ،
المصدر : الخليج 365
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