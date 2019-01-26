، "القارزي" يحتفل بعقد قرانه في مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت قبيلة "آل قارز"، يتقدمهم الشيخ عبد الرحمن بن ظاعن القارزي، بعقد قران ابنهم الشاب خالد بن أحمد، أحد منسوبي الحرس الوطني، على كريمة حسن ظاعن القارزي.

أقيم عقد القران في إحدى قاعات الجعرانة بمكة المكرمة، بحضور لفيف من الأقارب والأصدقاء.