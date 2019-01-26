، "جريمة مخيم شليلة البشعة".. "سلمان للإغاثة" يدين الحوثيين ويدعو لتحرك دولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قذائف عشوائية قتلت 8 نازحين وأصابت 30 آخرين جراحهم خطيرة بينهم نساء وأطفال

أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشدة الانتهاكات الصارخة والمتكررة التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية الحوثية التي استهدفت، فجر اليوم، مخيم نازحي قرية شليلة في مديرية حرض بمحافظة حجة بقذائف عشوائية؛ مما نتج عنه مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 30 آخرين جراحهم خطيرة بينهم نساء وأطفال من النازحين الذين يقطنون المخيم.

وأكد المركز أنه يواصل متابعة تطورات هذا الحدث مع السلطة المحلية اليمنية، مندداً، في بيان له، بالجريمة الإنسانية البشعة التي لم تراع مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي.

ودعا "سلمان للإغاثة" الأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان، وتكرار هذه الأفعال غير المسؤولة في الاعتداء على الآمنين من الأطفال والنساء وكبار السن، وترويعهم في مخيمات النزوح، بالإضافة إلى التعدي على المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من المركز ونهبها وإعاقة وصولها إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة إليها.

ودعا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في بيانه، الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية ضد هذه الجرائم الحوثية التي عاثت في اليمن وأهله بالفساد.