منافسات قوية في ثالث أيام مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي

تواصلت أمس الجمعة، منافسات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي بمزرعة الخالدية، في ثالث أيامه، بحضور لافت وكبير من محبي الخيل العربية.

وانطلقت المنافسات اليوم بإقامة تصفيات الأفراس أعمار 10 سنوات وما فوق "أ" ونالت من خلاله الفرس "مقبلة عذبة" لمربط عذبة المركز الأول، وظفرت "بورما بهاماس" لمربط الدهامية بالمركز الثاني، وحققت الفرس "جوهرة المحمدية" لنايف العويضة المرتبة الثالثة.

وفي آخر تصفيات الأفراس أعمار 10 سنوات وما فوق "ب" حققت الفرس "كريستال طيرا "لمربط السليمانية المرتبة الأولى، وجاءت الفرس "إف إس كايين" لمربط الأمير من مملكة البحرين في المركز الثاني، ونالت الفرس "السناديكا أي أي" لمربط التنهاة المركز الثالث.

وفي فئة الفحول أعمار 4-6 سنوات "أ" نال الحصان "عالي فريد" لمربط العالي من مملكة البحرين أعلى نقاط التصفيات بعد حصوله على مجموع نقاط بلغ 93،50، وحل في المركز الثاني "نسيج الأكيم" للمالك أنوار المحسن، وجاء "سنجار غرناطة" لناصر الهاجري في المرتبة الثالثة.

وفي ‏نتائج فئة الفحول أعمار 4-6 سنوات "ب" ظفر الحصان "أليكساندر" لمربط السيد بالمركز الأول، وحل "إتش إف سنتياجو دي ماجنيفكو" لمربط عاديات العجلان في المركز الثاني، وظفر "دي جاد" لمربط النسيم من مملكة البحرين بالمركز الثالث.

وفي فئة الفحول أعمار من 7 إلى 9 سنوات "أ" نال الحصان "اسكوت دي دي" لمربط عذبة المركز الأول، ونال الحصان "ديزاين فور لايف" لمحمد أبي شيبة المرتبة الثانية، وظفر "مجك أوف شوان" لمربط السكب بالمركز الثالث.

وفي الفئة "ب" أعمار 7-9 سنوات، نال الحصان "محتار الشقير" لمربط المجد المركز الأول، وظفر الحصان "سبع المعود" لفهد العبود بالمركز الثاني، وحل الفحل "مروان سايكي" لمربط أرسان في المرتبة الثالثة.

وفي فئة الفحول أعمار 10 سنوات وما فوق "أ"، نال الحصان "مجلاد الثالث" لمربط اللنجاوي المركز الأول، وحقق الحصان "الماليك "لعبدالعزيز الموسى، وظفر الحصان "أجا أندرياس" لعبير السيهاتي بالمركز الثالث.

ويختتم غدًا المهرجان بإقامة نهائيات الفئات الأربع (مهرات وأمهار وأفراس وفحول)، بعد أن أقيمت خلال الأيام الماضية التصفيات الأولية بمشاركة 450 جوادًا، كما ستقام غدًا بطولة الخيل السعودية الأصل والمنشأ، التي تتنافس فيه خيل الجزيرة العربية على 4 ألقاب تضمها منافساتها.