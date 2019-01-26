مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية يشارك في «لقاء اليونسكو»

يقيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، دورات جديدة ضمن برنامجه الدولي، بالتعاون مع عدد من المنظمات والجهات والجامعات خارج المملكة.

وبيّن الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن المركز -بتوجيه من وزير التعليم المشرف العام على المركز الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ- يسعد بتواصله مع مختلف الجهات الدولية في سبيل تمتين الحضور النوعي للغة العربية والمؤسسات السعودية الخادمة لها في السياق الدولي.

وأفاد بأن المركز تلقى ضمن تعاونه مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ دعوة للمشاركة في برنامج لقاء اليونسكو للاحتفاء بعام 2019 للغات السكان الأصليين، في الـ28 من شهر يناير الجاري، مشيرًا إلى أن المشاركة تتضمن دراسة أوجه التعاون لإطلاق برامج متنوعة تهدف إلى دراسة الحضور اللغوي وقيمته وأثره، وتخصيص اللغة العربية في ذلك.

وأوضح الأمين العام للمركز أن مشاركة المركز تأتي استجابةً لدعوة اليونسكو، وتوثيقًا لعلاقات المركز مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية باللغة والثقافة، والتعاون الوثيق مع مندوبية المملكة العربية السعودية، وتعزيزًا للدور السعودي ممثلًا في مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية في المحافل الدولية ذات الصلة باهتمامات المركز واختصاصاته.

وقال الوشمي إن المركز، وضمن برنامجه الدولي، سيبدأ بإيفاد متخصصين سعوديين لتعليم اللغة العربية وتمكين حضورها الدولي، بهدف التدريس وطرق تعليمها وتدريب معلميها والإشراف على الرسائل العلمية والإسهام في رسم الخطط الدراسية؛ وذلك ضمن توصيات برنامج «شهر اللغة العربية» الذي نفذه المركز في إندونيسيا في وقت سابق، وتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة بدعم من سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا.

وأضاف أنه ستنطلق غدًا الأحد برامج المركز التدريبية في إثيوبيا، ويباشرها وفد تدريبي متخصص بتنمية مهارات تعليم اللغة العربية لمعلميها في البلاد غير العربية، ضمن البرامج الموجهة في إفريقيا.

وبيّن الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، أنه صدر عن المركز بالشراكة مع المنظمة العربية للترجمة الكتاب التأسيسي «دليل أكسفورد في اللسانيات الحاسوبية» بثلاثة أجزاء: الجزء الأول يتناول (أساسيات علم اللسانيات الحاسوبية)، والجزء الثاني (المعالجة الآلية للغات)، والجزء الثالث (تطبيقات في علم اللسانيات الحاسوبية).

يذكر أن المركز مستمر في مشاركته حاليًّا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في حين اختتم برنامجه الموجه إلى عدد من الأكاديميين الإيطاليين المتخصصين باللغة العربية، متضمنًا محاضرات وندوات وزيارة لبعض الجامعات السعودية والمؤسسات المعنية بالشأن الثقافي.