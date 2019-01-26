، مقتل وإصابة 421 في اعتداءات الحوثيين خلال "هدنة الحديدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الخروقات تستهدف منازل الأهالي والأماكن العامة ومواقع الجيش

أعلنت الحكومة اليمنية ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 745 خرقًا منذ سريان الهدنة بمحافظة الحديدة، منذ 18 ديسمبر الماضي، وحتى 25 يناير الجاري.

وتسببت انتهاكات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة، بمقتل 51 مدنيًّا، وإصابة 370 آخرين، جروح بعضهم خطرة.

وأكد مصدر عسكري يمني أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل الأهالي والأماكن العامة ومواقع الجيش.

وكانت الميليشيا الحوثية قد قصفت خلال الساعات الماضية، المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها؛ في تحدٍّ واضح واستهتار بالمجتمع الدولي.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسة بغية إفشال اتفاق ستوكهولم.

ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على الميليشيا الانقلابية للتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص مدينة وموانئ الحديدة.