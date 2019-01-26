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محمد بن مسعود - الدمام - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الأجهزة المختصة أوقفت أحدَ عشر شخصاً، من الجنسيتين البنجلادشية والهندية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة بطرق غير رسمية إلى خارج المملكة دون توافر ما يثبت مشروعية الأموال التي تم تحويلها, وتمّ ضبط مبلغ نقدي يتجاوز المليون ريال بحوزتهم، وأجهزة لعَد النقود، وعملات أجنبية مجهولة المصدر، حيث جرى توقيفهم وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة. والله ولي التوفيق.
شرطة الرياض: توقيف ١١ آسيوياً هرّبوا مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج بطرق غير رسميةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-01-26
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الأجهزة المختصة أوقفت أحدَ عشر شخصاً، من الجنسيتين البنجلادشية والهندية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة بطرق غير رسمية إلى خارج المملكة دون توافر ما يثبت مشروعية الأموال التي تم تحويلها, وتمّ ضبط مبلغ نقدي يتجاوز المليون ريال بحوزتهم، وأجهزة لعَد النقود، وعملات أجنبية مجهولة المصدر، حيث جرى توقيفهم وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة. والله ولي التوفيق.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
01:01 PM
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الأجهزة المختصة أوقفت أحدَ عشر شخصاً، من الجنسيتين البنجلادشية والهندية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة بطرق غير رسمية إلى خارج المملكة دون توافر ما يثبت مشروعية الأموال التي تم تحويلها, وتمّ ضبط مبلغ نقدي يتجاوز المليون ريال بحوزتهم، وأجهزة لعَد النقود، وعملات أجنبية مجهولة المصدر، حيث جرى توقيفهم وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة. والله ولي التوفيق.
، شرطة الرياض: توقيف ١١ آسيوياً هرّبوا مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج بطرق غير رسمية ،
المصدر : الخليج 365
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