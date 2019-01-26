شاهد.. مسنة على كرسي متحرك تتفاعل مع الدحة بمهرجان ربيع البكيرية

وسط مشاركة عدد كبير من العائلات..
في أجواء تغمرها مشاعر الفرحة، شهد مهرجان "ربيع البكيرية" في ختام فعالياته، مساء أمس الجمعة، حضورًا كثيفًا من قبل العائلات، وبرز بين الزوار امرأة مسنة على كرسي متحرك تتفاعل مع فرقة الدحة.
وشهدت أجواء المهرجان فعاليات متنوعة، حظيت بحضور عدد كبير من العائلات.
وأظهر فيديو حصلت عليه "عاجل"، المرأة المسنة التي حضرت للمهرجان على كرسي متحرك لتشاهد الدحة أمام عينيها.
وأصرّت المسنة على الحضور إلى المهرجان عندما علمت بوجود فرقة للدحة تشارك في مهرجان ربيع البكيرية يومي الخميس والجمعة.
وطلبت المسنة من الفرقة أداء رقصة الدحة لها خارج أروقة المهرجان لتستمع بها، ما جعل أعضاء الفرقة يستجيبون لطلب المسنة تقديرًا لحضورها لمشاهدة رقصة الدحة.
وتفاعلت المسنة في التصفيق الحارّ، عندما قامت الفرقة بأداء رقصة الدحة أمامها.
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