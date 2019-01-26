تخصيص 4 مواقع بالرياض لنقل الزوار إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوميًّا

يتضمّن إقامة عديد من الفعاليات والأنشطة..
أطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، التي انطلقت أمس الجمعة، في مَلهَم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى الـ3 من فبراير المقبل، خدمة النقل الترددي للعائلات التي ترغب في حضور فعاليات المهرجان وأنشطته الثقافية والترفيهية المختلفة.
وتنطلق الباصات من أربع جهات بمدينة الرياض، هي أيكيا، غرناطة مول، السلام مول، جامعة الملك سعود (مواقف الاستاد الرياضي)، بمعدل أربع رحلات يوميًّا كل ساعتين، حيث ستنطلق أربعة باصات يوميًّا، عند 12 ظهرًا، و2 ظهرًا، والساعة 4 عصرًا، والسادسة 6 مساءً.
وستغادر الباصات أرض المهرجان إلى الجهات التي انطلقت منها، وذلك في الأوقات، 2 ظهرًا، 4 عصرًا، 7:30 مساءً، و10:30 مساءً.
ويعدّ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حدثًا عالميًّا يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة عديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص 4 مواقع بالرياض لنقل الزوار إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوميًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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