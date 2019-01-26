شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة "المؤسس" توضح حقيقة تخصيص الملعب لـ الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

نفت جامعة الملك عبدالعزيز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرب اتفاق بين المسؤولين بالجامعة مع النادي الأهلي للاستفادة من ملعب الجامعة ليكون ملعباً خاصاً بالنادي تقام عليه مباريات النادي غير الجماهيرية.

وقالت إنه سبق للجامعة أن اعتذرت عن طلب النادي الأهلي نظراً لاحتياج النشاط الطلابي المستمر في الجامعة للملعب وتنظيم الأنشطة الرياضية المتعددة ، إلى جانب وجود جدولة سنوية للنشاطات التابعة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في المرافق والمنشآت الجامعية ، كما أشارت الجامعة إلى أهمية الشراكات مع المؤسسات والأندية الرياضية للنهوض والإسهام في دعم القطاع الرياضي في المملكة.