شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لقضاء رحلة سياحية ممتعة والان نبدء بالتفاصيل

في السفر فوائد كثيرة جداً ، أهمها متعة التغيير والتعرف على عادات وتقاليد الشعوب الأخرى ، لكن لقضاء رحلة سياحية ممتعة نقدم 10 نصائح وهم :

1. احرص على انتقاء الشركة التى سوف تسافر معها ، حتى لا تفسد رحلتك السياحية ، واختر عرض أسعار مميز من شركة تم تجربتها في السابق لأنها ليس كل ما هو غال جيد ولا كل ما هو رخيص غير جيد.

2. تواجد في المطار قبل اقلاع الطائرة بوقت كاف لإنهاء إجراءات السفر ،و فى حالة سفر الراكب للرحلات الدولية يجب أن يتواجد بالمطار قبل وقت الإقلاع المحدد على التذكرة بثلاث ساعات.

3. تأكد من إبقاء جواز سفرك وتأشيرة الدخول في مكان يسهل الوصول إليها لضرورة إبرازها للتفتيش، وتصوير تلك الأرواق الهامة.

4. احتفظ بحقيبة صغيرة لمستلزماتك بدلاً من إضاعة الوقت وأنت تعبء وتفرغ الحقيبة الكبيرة باحثاً عن الأدوات والمواد الشخصية، تضمن لك هذه الطريقة سهولة الوصول إلى جميع أساسياتك وأدواتك.

5. الالتزام بالقواعد التي تضعها الدولة، واحترام القوانين، تجنبًا لدفع غرامة مالية.

6. من الأفضل قراءة دليل شامل أو علي الأقل لمحة سريعة عن البلد الذي ستسافر إليه والأخذ في الاعتبار تجارب المسافرين من قبلك ما إذا كان ذلك متاحاً، احتفظ بدليل صغير به أهم المعالم التي تود زيارتها والخريطة وقاموس جيب بلغتك ولغة البلد المقصد.

7. التعرف علي المعلومات الخاصة بالطقس خلال فترة رحلتك والتي ستساعدك أثناء تحضير حقائبك، وتعرَّف كذلك علي أشكال العملة بها وسعر الصرف وإذا كانت متاحة بسوق بلدك قم بتغيير ما يكفيك أثناء رحلتك.

8. تحميل تطبيقات خاصة باللغة المستخدمة في المدينة المتواجد بها، إضافة إلى تطبيق يوضح لك الطرق، والأماكن التي تتواجد بها المطاعم، والمتاجر الترفيهية.

9. عدم التحدث مع الأشخاص المتعارف ليهم للمرة الأولى عن متعلقاتك الشخصية مثل حسابك البنكي، أو المبلغ المتواجد بحوزتك.

10. تحديد ميزانية خاصة لشراء ما تريده من الأسواق، مع الحرص على قضاء نقود عند الحاجة.