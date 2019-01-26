الان تتابع شرطة الرياض تقبض على مقيمين يهربون الأموال للخارج دون إبلاغ بمصدرها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أوقفت الأجهزة الأمنية بالرياض، أحدَ عشر شخصاً، من الجنسيتين البنجلادشية والهندية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة بطرق غير رسمية الى خارج المملكة، دون توفر ما يثبت مشروعية الأموال التي تم تحويلها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه ضبط بحوزتهم مبلغ نقدي يتجاوز المليون ريال، وأجهزة لعد النقود، وعملات أجنبية مجهولة المصدر، حيث جرى إيقافهم وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.