شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في حريق «صهاريج» بترولية شرق جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أصيب شخص فجر اليوم (السبت) بحروق مختلفة إثر حريق اندلع في أربعة صهاريج تحتوي على مواد بترولية شرقي محافظة جدة.

و أكد المتحدث الرسمي للدفاع المني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة استجابت لبلاغ عن حريق في أحد الأحواش المسورة شرقي المحافظة، ومع وصول الفرق لموقع الحادث اتضح أن الحريق في أربعة صهاريج سعة ثلاثة منها تصل إلى 19 طنا، بينما يزن الرابع أربعة أطنان تحتوي جميعها على مواد بترولية من مادتي البنزين والديزل.

وأضاف بن سرحان:«تمكنت الفرق من السيطرة على الحادث في حينه دون أن يمتد للمواقع المجاورة، و نتج عن الحادث إصابة شخص بحروق في اليدين، تلقى العلاج عن طريق الهلال الأحمر بموقع الحادث».

و قال المتحدث الرسمي للدفاع المني بمنطقة مكة المكرمة: «إن فرق التحقيق لاتزال تباشر أعمالها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق».

وفِي حادثة منفصلة أصيبت امرأة في العقد الثاني من عمرها بحالة اختناق فجر اليوم بحي النسيم بعد اندلاع حريق في مطبخ شقة تسكنها بالدور الأول لبناية مكونة من خمسة أدوار و نجحت فرق الدفاع المدني في تطويق الحريق وإخماده فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى لعلاجها.

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