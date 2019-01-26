شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق اندلع في 4 صهاريج بترولية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

تمكن فرق الدفاع المدني بجدة من أخماد حريق إندلع في أربعة صهاريج تحتوي على مواد بترولية داخل أحد الأحواش، نتج عنه إصابة شخص بحروق وتلقى العلاج عن طريق الهلال الأحمر بالموقع.

جاء ذلك في حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».