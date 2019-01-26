، "المسند" على خط الحالة الماطرة: هنا ذروتها وهكذا تتوسع ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: انخفاض درجة الحرارة تدريجياً من يوم غد الأحد أو الإثنين

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند؛ أن تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة على نطاق جغرافي ضيق وتشمل أجزاءً من منطقة تبوك، وتتضمن هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة، خاصة جنوب وجنوب مدينة تبوك.

وقال "المسند"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": قد تشمل الأمطار الخفيفة اليوم، أجزاءً من منطقة الجوف.

وأضاف: ذروة الحالة المطرية القادمة يوم غد الأحد، وستكون من نصيب الشمال الغربي بصفة عامة، خاصة ما بين ضباء وأملج وما وقع شرقهما.

واستطرد قائلاً: يوم الإثنين يُتوقع أن تكون الحالة المطرية في أوسع نطاق جغرافي لها قبل أن تتقلص.. ويُتوقع أن تؤثر الحالة في أجزاءٍ واسعة من السعودية عدا الجنوب الغربي والربع الخالي وجنوب مناطق: مكة المكرّمة والشرقية والرياض.

وتابع: بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة وتشكل السحب وهطول المطر والتي سيعقبها مرور الجبهة الباردة، ستبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي من يوم الأحد أو الإثنين حسب الموقع.

واختتم تغريداته بالقول: نتيجة مرور منخفض جوي متوسطي عميق الأراضي التركية اليوم؛ تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة التي من المتوقع أن تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة في الشمال الغربي وربما شمال غرب الوسطى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرٍ لها - بمشيئة الله - نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة في خلال النهار، وانخفاضاً في درجات الحرارة من السبت إلى الثلاثاء 20 - 1440/05/23هـ.

وتشمل التقلبات التي أوردها التقرير منطقة الحدود الشمالية: عرعر, ورفحاء, وطريف، ومنطقة الجوف: سكاكا, والقريات, وطبرجل، وتتأثر منطقة تبوك: تيماء, والوجه, وأملج, وضبا, وحقل، ومنطقة حائل: الغزالة, والحائط, وبقعاء، ومنطقة المدينة المنوّرة: ينبع, والعلا, وبدر, والرايس, والعيص, وخيبر, ووادي الفرع، بنشاط في الرياح قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية يومي الأحد والإثنين.

وأشار التقرير أيضاً إلى تأثر منطقة مكة المكرّمة: تربة, ورنية, والخرمة, وجدة, وذهبان, ورابغ, وخليص, والكامل, وبحرة، وذلك يومَي غد الأحد وبعد غد الإثنين، كما تتأثر منطقة القصيم: بريدة, وعنيزة, والمذنب, والبكيرية, والبدائع"، ومنطقة الرياض: الخرج, والمجمعة, وشقراء, والزلفي, والقويعية, والدوادمي, والأفلاج, ووادي الدواسر، والمنطقة الشرقية: حفر الباطن, والقيصومة, والنعيرية, والدمام, والجبيل, والخفجي, والظهران, والأحساء، ومنطقة نجران وشرورة، وذلك يومَي الأحد والثلاثاء؛ قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة في تقريرها أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة، وذلك من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل.