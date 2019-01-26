، وفد "الكشافة السعودية" يزور المخيم الكشفي الرسمي في تكساس الأمريكية ،

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زار وفد كشفي سعودي من جمعية الكشافة العربية السعودية، برئاسة نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أمس الأول؛ مخيم وزدم الكشفي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقام الوفد، بصحبة قائد المخيم سميث؛ بجولة داخل المخيم الذي يُعد أكبر المخيمات الكشفية في الولاية، وشملت الجولة أرض التخييم وورش الهوايات والقاعات التدريبية ومرافق الخدمات المساندة.
ورحّب قائد المخيم خلال الجولة بإقامة فعاليات مشتركة بين الجمعيتين الكشفيتين الأمريكية والسعودية على أرض المخيم، والاستفادة من إمكاناته، فيما أثنى الفهد على التجهيزات المميزة للمخيم وما يحتويه من إمكانات ستسهم في نجاح أي برنامج كشفي يُقام على أرضه.
وفي ختام الزيارة التي شارك فيها من الجانب الكشفي السعودي الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، ومفوض العلاقات العامة سالم بن عوض آل مهنا، تم تبادل الهدايا التذكارية.
وفد "الكشافة السعودية" يزور المخيم الكشفي الرسمي في تكساس الأمريكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26
زار وفد كشفي سعودي من جمعية الكشافة العربية السعودية، برئاسة نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أمس الأول؛ مخيم وزدم الكشفي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقام الوفد، بصحبة قائد المخيم سميث؛ بجولة داخل المخيم الذي يُعد أكبر المخيمات الكشفية في الولاية، وشملت الجولة أرض التخييم وورش الهوايات والقاعات التدريبية ومرافق الخدمات المساندة.
ورحّب قائد المخيم خلال الجولة بإقامة فعاليات مشتركة بين الجمعيتين الكشفيتين الأمريكية والسعودية على أرض المخيم، والاستفادة من إمكاناته، فيما أثنى الفهد على التجهيزات المميزة للمخيم وما يحتويه من إمكانات ستسهم في نجاح أي برنامج كشفي يُقام على أرضه.
وفي ختام الزيارة التي شارك فيها من الجانب الكشفي السعودي الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، ومفوض العلاقات العامة سالم بن عوض آل مهنا، تم تبادل الهدايا التذكارية.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
12:04 PM
تجوّل بأرض التخييم وورش الهوايات والقاعات التدريبية ومرافق الخدمات المساندة
زار وفد كشفي سعودي من جمعية الكشافة العربية السعودية، برئاسة نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أمس الأول؛ مخيم وزدم الكشفي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقام الوفد، بصحبة قائد المخيم سميث؛ بجولة داخل المخيم الذي يُعد أكبر المخيمات الكشفية في الولاية، وشملت الجولة أرض التخييم وورش الهوايات والقاعات التدريبية ومرافق الخدمات المساندة.
ورحّب قائد المخيم خلال الجولة بإقامة فعاليات مشتركة بين الجمعيتين الكشفيتين الأمريكية والسعودية على أرض المخيم، والاستفادة من إمكاناته، فيما أثنى الفهد على التجهيزات المميزة للمخيم وما يحتويه من إمكانات ستسهم في نجاح أي برنامج كشفي يُقام على أرضه.
وفي ختام الزيارة التي شارك فيها من الجانب الكشفي السعودي الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، ومفوض العلاقات العامة سالم بن عوض آل مهنا، تم تبادل الهدايا التذكارية.
، وفد "الكشافة السعودية" يزور المخيم الكشفي الرسمي في تكساس الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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